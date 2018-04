Raskustes Linda Line lõpetab mõneks ajaks Tallinna ja Helsingi vahel sõitmise

Linda Line on pidanud hakkama saama suurte sõitjate nagu Tallink Silja Line, Viking Line ja Eckerö Line kõrval. Vaatamata raskustele on siiani toime tuldud, kuid praegu pole tulevik enam selge. Küsimusele, kas suvest tuleb kindlasti uus katmaraan liinile, vastas Rohula, et milleski ei saa olla kindel, sest lepingut pole allkirjastatud.

Tallinki juhatuse esimees Janek Stalmeister tunnistas, et hetkel sõidus olevate aluste arv on liini jaoks optimaalne. Eckerö Line tegevjuht Taru Keronen nõustus, ent sõnas, et kliendid ootavad kiiremat ühendust. Probleem seisneb selles, kas see ka kasumlik on. "Pilet peaks olema üsna kallis, ei tea, kas klient on nõus seda maksma," ütles ta.