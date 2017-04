Raskustes tegevuse peatanud idufirma sai investori ning uue hingamise

Eelmisel sügisel raskustesse sattunud ja tegevuse peatanud iduettevõte Skillific kaasas oma talendiotsingumootori väljaarendamiseks ja turuletoomiseks strateegilise investori. Skillificusse tegi investeeringu Eesti tööjõuteenuste firma Finesta.

Finesta Baltic ja Skillific sõlmisid esmaspäeval tehingu, millega Finesta omandas enamusosaluse Skillificu arendusettevõttes Skill Lab OÜ. Lisaks tegi Finesta arendusettevõttesse investeeringu, mille toel arendatakse talendiotsingumootori teenus ühiselt elujõuliseks.

Skillificu asutaja Rainer Aunpu sõnul on Finesta on neile ideaalne partner. Tema sõnul on tegemist tugevalt kapitaliseeritud ettevõttega, kuid rahast olulisemgi on Finesta kogemus ja oskusteave.

Millise summa eest enamusosalus osteti ning kui suure investeeringu Finesta ettevõttesse tegi, Aunpu ei avaldnud. "Kokkuleppel Finestaga me tehingu numbrilisi detaile praegu ei avalda," ütles ta. Lisades, et investeeringu suurusjärk ületab Skillificu poolt seni saadud investeeringute kogusumma ja on eeldatavalt piisav, et poolelijäänud toode turukõlblikuks arendada.

Pooled on Aunpu sõnul valmis ettevõttesse ka lisaraha süstima,kui edasine arendusplaan peaks seda vajama.

Talendiotsingumootori arendamist jätkatakse Skillificu brändi all. Sihiks on võetud ka laienemine rahvusvahelisele turule. Ühisettevõtet asub juhtima Rainer Aunpu.

Aunpu ütles,et Skill Labi omanikeringi lisandub lähiajal ka üks rahvusvaheline tarkvaraettevõte, kelle rolliks on tagada Skillificu talendiotsingumootori efektiivne arendusprotsess ja toetada rahvusvahelisele turule laienemisega.

Skillific arendab tehisintellektil põhinevat talendiotsingumootorit, mis leiab avalikest allikatest üles ja valib välja tööandja vajadustega kõige paremini sobivad kandidaadid.

2015. aastal asutatud ettevõtte 2015. aasta käive oli 6433 eurot ning kahjum 37 650 eurot.

Mullu detsemrbis teatas osaluspõhise ühisrahastuse platvorm Fundwise, et märtsis edukalt nende süsteemis üle 80 000 euro kaasanud Skillific ei suutnud järgmist rahastusvooru edukalt läbida ning oma toodet edasi arendada ja on sunnitud oma tegevuse lõpetama.