Peaminister Jüri Ratas ei vastanud täna valitsuse pressikonverentsil, millised järeldused peaks valitsus Eesti Energia nõukogu tellitud õlitehase õigusanalüüsist tegema, öeldes, et see küsimus on suunatud vastava ala ministrile ehk rahandusminister Sven Sesterile.

Eesti Energia on rahandusministeeriumi haldusalas ning rahandusminister on omaniku, riigi esnidaja ehk ettvõtte üldkoosolek. Rahandusminister Sven Sester eile Eesti Päevalehe küsimustele ei vastanud.

Eesti Päevaleht kirjutas eile, et Eesti Energia nõukogu advokaadibüroolt Varul tellitud õlitehase Enefit280 ehitust hõlmav analüüs näitab, et õlitehas osutus plaanitust märkimsväärselt kallimaks, sest selle hinda valetati algselt teadlikult väiksemaks, õlitehast ehitati kahjuliku lepinguga ning selgus isegi võimalik altkäemaksukahtlus. Samas juhatuselt pole võimalik tekitatud kahju välja nõuda, sest kõik teod on seaduste järgi aegunud.

Ratas möönis,et lehe tõstatud küsimus on oluline ning riigiettevõtete juhtimine peab olema läbipaistev ning kõrge professionaalsusega.

Selle tagamiseks on Ratase sõnul ellu kutsutud nimetamiskomitee, mis peaks tagama, et riigiettevõtteid juhivad professionaalid ning nõukogu poolne juhtimine on selge ja läbipaistev.

Valitsus kinnitas nimtamiskomitee moodustamise 19.jaanuaril. Komitee tööd juhib Erkki Raasuke. Sellesse kuuluvad veel kaks kantslerit, üks rqahandus- ja teine sellest ministeeriumist, mille haldusalas ettevõte on ning Gunnar Okk, Sven Pertens ja David James O’Brock-Kaljuvee.