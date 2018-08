Ratas ei usu, et tulumaksureform madalapalgaliste töötasu kasvu pärsib: sissetulekute ebavõrdsus väheneb!

"Maksuameti andmed palgagruppide kohta aasta esimesel poolel näitavad, et tulumaksureform võis alandada brutopalga kasvu madalamatel palgatasemetel (neil, kes maksureformist võitsid) ja kiirendada brutopalga kasvu neil, kes reformist kaotasid," ütles Swedbanki majandusanalüütik Liis Elmik.

Ka rahandusministeeriumi ametnik märkis, et keskmisest madalama palgaga tegevusalades, nt haldus- ja abitegevuses ning majutuses ja toitlustuses, on palgakasv aeglustunud vaatamata tööjõu puudusele. St et keskmine netosissetulek küll madalapalgalistel tõusis keskmisest rohkem, aga brutopalga tõus on aeglane, märkis rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja Erki Lõhmuste.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil ütles aga peaminister Jüri Ratas, et rahandusministeeriumi andmed näitavad, et madalamate sissetulekutega inimeste palgakasv on keskmisest kiirem. "Samuti kasvab mediaanpalk veidi kiiremini keskmisest palgast. Ehk sissetulekute ebavõrdsus väheneb," ütles Ratas.

"Ma mäletan kui me 2016. aastal neid arutelusid pidasime, siis paljud ettevõtjad ütlesid, et oluline aspekt, mis vajab lahendust, on madala ja keskmist palka saavate inimeste netosissetuleku küsimus ja seda tulumaksuvabamiiniumi tõus 500 eurole kindlasti on leevendanud," kiitis Ratas enda juhitud valitsuse reformi.