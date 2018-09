Ratas ja IT-ettevõtjad kohtusid. Plaanis on teha kaalukaid muudatusi seadustes

„Idufirmade kasvu toetavad ja tegevust lihtsustavad muudatused seadusandluses on meil olnud jutuks nii valitsuse majandusarengu komisjonis kui ka varasematel kohtumistel iduettevõtjate esindajatega," ütles peaminister Jüri Ratas ning lisas, et planeeritavad muudatused on kaalukad, kuid tehtud puhtalt start-up ettevõtluskeskkonna edendamiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks.

Seadusemuudatuste järel lihtsustuks välismaalastele Eesti ettevõtetesse investeerimine. Tulevikus saaks osaühingu kapitali rahalisi sissemakseid teha ka Euroopa majanduspiirkonna riikide pankade ja makseasutuste kaudu. Samuti on plaanis luua uus notariaalse tõestamise viis - kaugtõestamine, mis lubaks teha osa toiminguid Eesti välisesindustes. See muudaks notariteenuse e-residentidele ja mujal elavatele Eesti kodanikele kättesaadavamaks.

Teise olulise teemana oli tänasel kohtumisel jutuks alustavate kõrgtehnoloogiliste iduettevõtete toetusmeetme loomine, mis annaks võimaluse suurendada iduettevõtete arvu Eesti ettevõtlusmaastikul ning lihtsustaks nende jõudmist rahvusvahelisele turule. Tänane arutelu oli jätkuks möödunud nädalal toimunud valitsuse majandusarengu komisjonis leitule, et säärast toetusmeedet on iduettevõtete arenguks on vaja.