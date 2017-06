Ratas kiitis prantsuse ettevõtjate ees digiriiki ja e-valimisi

Kui mõned keskerakondlsed on e-valimisi varem kahtlaseks pidanud, siis peaminister kiidab neid välismaal edukatena.

Peaminister Jüri Ratas jõudis Pariisi ja osales täna hommikul Prantsusmaa suurima ettevõtjate ühenduse MEDEF poolt korraldatud seminaril, mis oli mõeldud riikidevahelise kaubanduse ning äri edendamiseks.

Üritusel osalesid nii Prantsusmaa ettevõtted kui ka Ratase visiiti saatev ca kümneliikmeline Eest ettevõtjate delegatsioon, kelle seas oli mitmeid IT ja digisektori esindajaid.

Ratas pidas sel puhul pika kõne Eestist ja valitsuse plaanidest eesistumise jaoks, kuid rõhu pani e-Eestile, sealhulgas tuues heaks näiteks e-valimised.

„Olen veendunud, et meie riikide vahel on võimalusi veelgi suurendada kaubavahetust. Aga peame olema valmis struktuurseteks muutusteks kõigis sektorites kõigis valdkondades, õppima kiiresti ja olema kohanemisvõimeline,“ rääkis Ratas. „Eestil oleks hea meel jagada oma kogemusi e-valitsemise vallas,“ lisas ta.



Pariis, äriseminar, MEDEF Foto: Ave Tampere, Riigikantselei

Peaminister tõi seejärel välja, mida Eestis on digivallas saavutatud ja kui oluline see on. „Meie sõnum maailmale on, et see kõik tasub end ära.“

„Eesti on ehitanud digitaalset ühiskonda peaaegu 20 aastat. E-valitsemise, e-panganduse, e-tervise, e-valimiste ja muude digilahenduste elluviimine on viinud IKT sektori kiire arenguni, sealhulgas iduettevõtete innovatiivsete toodete ja teenusteni,“ seletas Ratas, kes lisas, et start-up-ide arvult elanike kohta on Eesti selgel maailma esirinnas.