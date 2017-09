Ratas lubab saarlastele suuremat lennukit

Transaviabaltika võttis kokku augusti lendude statistika, mis näitas sarnaselt juuliga möödunud aasta augustist suuremat täitumust. Saaremaad väisanud peaminister Jüri Ratas kinnitas, et Tallinna–Kuressaare liinile on edaspidi tarvis suuremat lennukit, kirjutab Saarte Hääl.

Tänavu oli august oma reisijaarvude poolest juuliga üpris sarnane. “Lendajaid oli Tallinna–Kuressaare–Tallinna suunal 1725, mis tegi lennuki täitumuse keskmiseks 83%,” tunnistas Rene Must, lennuettevõtte esindaja. Tallinna–Kärdla–Tallinna suunal teenindati samal ajal 1131 reisijat, mis annab lennuki keskmiseks täitumuse protsendiks 54.

Läinud nädala lõpul Saare maakonda väisanud Eesti peaminister Jüri Ratas kinnitas Kadi raadio “Keskpäevatunni” saates, et liinile on kahtlemata tarvis uut ja senisest suuremat lennukit. Ta märkis, et lennuühenduse teemal on ta kohtunud Saare maakonna omavalitsuste juhtidega ja Saare maavalitsuse esindajatega ning teab ka, et majandusministeerium teeb omalt poolt kõik, et järgmise hankeperioodi lennuki tulek saaks täpselt läbi räägitud nii omavalitsusjuhtide kui ka kohalike ettevõtjatega.