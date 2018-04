Ratas: majandus kasvab oodatust kiiremini

Jüri Ratas ütles tänasel valitsuse pressikonverentsil, et täna valitsusele tutvustatud riigi kevadise majandusprognoosi kohaselt kasvab majandus oodatust isegi kiiremini. Prognoos kajastab rahandusministeeriumi sõltumatute analüütikute parimat teadmist, mida majanduses ja riigi rahanduses praegu teadaolevate asjaolude ja avaldatud statistika valguses oodata on. Prognoos avalikustatakse esmaspäeval.

Ratas sõnas, et maksukoormust soovib riik hoida edaspidi stabiilselt 34 protsendi lähedal. Ta märkis, et riigi investeeringud saavad järgneval perioodil olema suured.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski märkis, et praeguseks, kui riigieelarve strateegia (RES) läbirääkimised on peagi algamas, on juba selge, et järgmise aasta eelarve saab olema reaalses ülejäägis - küsimus on vaid ülejäägi määras.

Ossinovski lisas, et järgmisel aastal hakkab valitsus koguma rohkem reserve. Ta avaldas lootust, et RES-i läbirääkimised lähevad sujuvalt. "Alguses tundub see protsess alati raske ja lootusetu, aga lõpuks on ta alati kokku saadud," muheles minister.