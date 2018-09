Ratas: majanduskasvu numbrist olulisem on, kuidas see jõuab Võrust Tallinna ja Pärnust Narvani

"Kui Eesti suudab hoida majanduskasvu, mis on kolme-nelja protsendi vahel, siis see on päris tubli tulemus. Arvestades, et meil on olnud aastaid, kus majanduskasv on olnud 1,5-2 protsenti," ütles Ratas "Terevisioonis" 2019. aasta riigieelarvest rääkides, vahendab ERRi uudisteportaal.

Samas märkis peaminister, et füüsilisest majanduskasvu numbrist kuskil Exceli tabelis on olulisem, kuidas ta jõuab Eesti inimesteni. "Kuidas ta jõuab Võrust Tallinnani ja Pärnust Narvani, kuidas ta jõuab Eesti saartele ja väikesaartele, kas ta on kaasav ja jätkusuutlik," märkis Ratas, lisades, et sellepärast tahetakse sel korral jõuda ka riigieelarvega lõpuks struktuursesse tasakaalu.