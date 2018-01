Ratas: pensione tuleks erakorraliselt tõsta 60-70 eurot

Lisaks pensionide plaanilisele indekseerimisele tuleks pensione erakorraliselt tõsta vähemalt 60 kuni 70 eurot, vahendab ERR peaminister Jüri Ratase Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" öeldut. Veel eelmisel nädalal rääkis Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb summast 100 eurot.

"1. aprilli plaaniline pensionitõus on 6,3 protsenti, millega kasvab pension 416 eurolt 442 eurole. Millest aga mina ja ka Keskerakond räägib on see, et lisaks tuleks panna 60 kuni 70 eurot juurde, et tuua keskmine vanaduspension suhtelisest vaesusest välja," rääkis Ratas.

Peaministri sõnul ei ole suhtelise vaesuse osas värskeid näitajaid, kuid 2016. aasta andmetel elas suhtelises vaesuses Eestis 276 000 inimest ehk 21,1 protsenti elanikkonnast. Ratase hinnangul on nende seas palju pensionäre.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles eelmisel nädalal ajalehele Lääne Elu, et Keskerakonna üheks tähtsaimaks valimislubadusteks eelseisvatel riigikogu valimistel võib saada erakorraline, 100-eurone pensionitõus.

Ratas tunnistas, et kõik sellised täiendavad kulud nagu erakorraline pensionitõus vajavad lisaraha, kuid lahendus ei ole vaid see, kuidas olemasolev raha ümber jagada, vaid et seda tuleb ka juurde tekitada. "Minu roll peaministrina on tegutseda selle nimel, et Eestisse tuleks rohkem välisinvesteeringuid ja meie majandusel läheks pareminis," sõnas Ratas.

