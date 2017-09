Ratas sõlmis koostöölepingu ettevõttega Hyperloop One

Peaminister Jüri Ratas sõlmis Los Angeleses koos Hyperloop One esindajatega ühiste kavatsuste lepingu, eesmärgiga teha koostööd Tallinn-Helsingi tunneli projektis, kirjutas ERR.

Hyperloop tehnoloogia idee on reisijate ja kaupade transport vaakumtorus hõljuvates kapslites, mis liiguvad kuni 300 meetrit sekundis (1080 km/tunnis) torus, kus õhurõhk on nullilähedane.

Hyperloopiga sarnane tehnoloogia eksisteerib hetkel pneumaatilise posti nime all, nii saadavad näiteks Eesti supermarketite kassiirid sel moel kassast raha ära. Kui taolisi kapsleid suurendada nii, et sinna mahuks sisse näiteks bussitäis inimesi või merekonteiner, on Hyperloopi edendajad veendunud, et maailm poleks enam endine.

„Kuigi uudset transporditehnoloogiat alles töötatakse välja ja peamised testid on veel ees, peab Eesti siinkohal huvi üles näitama ning uurima, kuidas uus tehnoloogia töötab ja millised kulud on,“ kommenteeris Ratas võimalikke plaane ja investeeringuid.