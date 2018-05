Ratas: tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamiseks tuleb valmis olla

Peaminister Jüri Ratas ütles, et kui valitsus peaks jõudma seisukohale, et Tartusse plaanitava tselluloositehase eriplaneering lõpetatakse, tuleb selleks valmis olla. Ratas on aga mures selle pärast, millise signaali eriplaneeringu lõpetamine tulevikus ettevõtjatele saadaks, kirjutab ERR.

"Kui nüüd valitsus peab otsustama, et see eriplaneering lõpetatakse või muudetakse neid asjaolusid, selleks tuleb siis valmis olla," ütles Ratas ERR-i raadiouudistele.

"Nüüd kui kaks koalitsioonipartnerit, kellega me oleme koos otsustanud selle eriplaneeringu algatada, on otsustanud selle ümber vaadata, siis loomulikult olen ma selleks valmis ja eks selles osas peab siis tegema kabineti nõupidamise ja peale seda siis otsustama, mis need võimalused on," lausus Ratas.

"Selliseid suuri ja väga mahukaid investeeringuid saab teha juhul, kui lähtutakse säästva arengu põhimõttest ja see on see, et sotsiaalkeskkond, majanduskeskkond ja looduskeskkond selle ühisosa leiavad. Ma olen alati olnud seisukohal, et kui kohalik kogukond seda ei toeta, siis seda tehast sinna tulla ei saa," rõhutas peaminister.