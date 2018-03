Ratas: tselluloositehase uuringutega tuleb edasi minna

Peaminister Jüri Ratas ütles ERR-i raadiouudistele, et ehkki Tartu linnavolikogu soovib tselluloositehast puudutava planeeringu lõpetamist, tuleb uuringutega ikkagi edasi minna. Kui kätte jõuab aeg otsustada tehaseplaneeringu kehtestamise üle, peab kohalikega Ratase sõnul siiski arvestama.

Tartu linnavolikogu leidis, et on ilmnenud hulk asjaolusid, miks ei oleks tohtinud tselluloositehase planeerimise tarvis riigi eriplaneeringut algatada. Nüüd oodatakse valitsuselt konkreetset sõnumit, kas eriplaneering lõpetatakse või ei lõpetata. Mida valitsus vastab?

Kõigepealt on see väga tänuväärne, et Tartu volikogu on sellise tõsise rahvakoosoleku heas mõttes teinud. Ma tänan ka kõiki tartlasi, kes on siia oma seisukoha andnud. Hetkel on ka hankeprotsess, et just neid mõjusid hakata hindama, olgu need keskkonnamõjud, olgu need sotsiaalmajanduslikud mõjud, olgu need mõjud metsale. Ja pärast seda tuleb teha otsus, kas lõpetada eriplaneering või minna edasi detailsesse planeerimisprotsessi.

