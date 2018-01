Ratas tulumaksureformist: on teatud hulk tööl käivatest pensionäridest, kes peavad rohkem panustama, 58% pensionäride sissetulek suureneb

Peaminister Jüri Ratas ütles tänases riigikogu infotunnis, et selle aasta algusest kehtima hakanud tulumaksureformist võidavad väga paljud töötajad, ka pensionäridest võidab 58%, kuid osad tööl käivad pensionärid peavad rohkem panustama.

„On teatud hulk tööl käivatest pensionäridest, kes peavad rohkem panustama,“ lausus Ratas.

Jaak Madison küsis peaministrilt, et kuna ta eelarve tutvustamisel väitis, et mitte ükski inimene ei kaota reformiga rohkem kui 36 eurot kuus, kuid nüüd selgub, et tööl käivad pensionärid võivad kaotada 83 eurot kuus, siis kas ta ei teadnud, mida see reform tegelikult tähendab või ta lihtsalt valetas?

Ratase sõnul teadis ta sellest kaotusest, kuid eelarve kontekstis käis toona jutt tööealistest tööl käivatest inimestest, kes tõepoolest kaotavad maksimaalselt 36 eurot kuus.

„Räägitud oli selles kontekstis tööealistest tööl käivatest inimestest. Kui nende inimeste sissetulek on 2100 eurot, siis nad peavad panustama ühiskonna sidususse 36 eurot,“ lausus Ratas. Ta lisas, et tõsi on see, et tööl käivate pensionäride maksimaalne kaotus seoses maksuvaba tulu 500 eurole tõusuga on 83,2 eurot.

„See maksupoliitiline muudatus on Eesti jaoks ääretult vajalik, inimeste sissetulekud reaalselt suurenevad,“ rääkis Ratas.

Ratas märkis, et kui algselt arvati, et reformist võidab 41% pensionäridest, siis tänased andmed näitavad, et 58% pensionäridest saavad öelda, et nende sissetulekud on tõusnud,“ lausus Ratas.

Ratas kinnitas, et valitsus jätkab tööd vähekindlustatud inimeste ning pensionäride sissetulekute parandamisel.

Oma vastustes tõi Ratas korduvalt näiteks sellest aastast rakendunud pensionilisa laste kasvatamise eest, milleks on 5,767 eurot iga lapse eest. Siinjuures tuleb märkida, et nimetatud pensionilisa summa on aasta kohta.

Ratas ei vastanud Jürgen Ligi küsimusele, kui palju võidavad või kaotavad pensionärid siis, kui arvutuste aluseks ei võeta mitte eelmisel aastal kehtinud, vaid vana regulatsiooni kohaselt sellest aastast kehtima hakkama pidanud tulumaksuvaba miinimum.