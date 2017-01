Ettevõtja Jüri Mõis räägib, et teda ehmatas uue valitsuse otsus muuta pensionikava, kirjutab Äripäev.

"Mul läheb kukal higiseks. Elevant on sattunud portselanikauplusesse. Oli, mis oli enne, aga siiani oli mingi majandusteoreetiline käsitlus iga otsuse taga. Nüüd paneme kõik ühte karjaaeda, et kõik saaks süüa. See ei ole progressiivne lähenemine ühiskonna juhtimisele," tõdes Mõis vastuseks Äripäeva küsimusele, ida ta pensionisüsteemi muutmisest arvab.

Mõisa sõnul puudub otsuste juures majandusteoreetiline põhjendus.

"Mina arvan ikkagi, et see valitsus vajab hädatappu," lausus Mõis.

