Euroopa Komisjoni ­kaubandusdirektoraadi peadirektori Signe Ratso sõnul on kaubanduslepete vastu tihti riigid, kes ei suuda vajalikke reforme­ teha ja leiavad siis raskes olukorras n-ö välissüüdlase.

EL-i ja USA kaubandusleppe tulevik on pehmelt öeldes ebamäärane, sest Donald Trump on vihjanud lepete ülevaatamisele. Peale selle töötavad kaubanduslepetele ja komisjoni suurtele plaanidele vastu Euroopa enda riigid. Kuidas teie töö selles olukorras välja näeb?

Euroopa Liidu ja Kanada vahel sõlmitud CETA kaubandusleping on esimene G7 liikmega. Praeguses majanduspoliitilises olukorras on väga oluline, et EL jätkab kaubanduslepinguid ja muud kavandatud tööd, pakkudes võimalikku vastukaalu sellele, mis võib meid pärast USA uue administratsiooni tööle asumist oodata. Jah, oleme saanud palju kriitikat, näiteks lepete protsessi läbipaistmatuse kohta. Oleme kriitikale vastanud sellega, et kõik positsioonid, dokumendid ja tekstid on meie kodulehel avalikult kättesaadavad. Kõik saavad neid lugeda, ka Kanada lepet koos kõigi lisade ja selgitustega, milles lepete vastased on olnud kriitilised. Meie kaubandusvolinik Cecilia Malm-ström käis äsja läbi palju riike, kus parlamentides selgitustööd tehti. Komisjon on debatis väga aktiivne.