Raudtee-entusiast Aarne Taal: usun oma unistuse täitumisse

Taali kodumaja elutoa suurtest akendest avaneb vaade otse raudteetammile, kus kunagi olid rööpad ja sõitsid rongid. Praegu on seal jalgrattatee Haapsalu ja Uuemõisa vahel neile, kes eelistavad loodust linnatänavatele, ning muidugi tervisesportlastele ja jalutajatele.

Kas Taal ei karda, et kui unistus täitub ja rong kaheksa korda päevas tema akende all vuhama hakkab, on idülliga ühel pool? „Ei karda,” naerab Taal. „Teate, kui vaikselt uued rongid sõidavad? Ja signaali annavad nad ainult enne ülesõidukohti.”

