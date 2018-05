Raudteejuhid allkirjastasid Tallinnas Merevaigurongi lepingu

Täna allkirjastati Tallinnas EVR Cargo ning Läti ja Leedu raudtee-ettevõtete vaheline leping uue regulaarse kaubaveo liini loomiseks. Merevaigurongi nime kandev liin kulgeb marsruudil Šeštokai – Riia – Tallinn. Tänu uuele liinile jõuavad edaspidi kaubad Lääne-Euroopast Baltimaadesse kiiremini, odavamalt ja loodust säästvamalt.

Koostöölepingule andsid allkirja Leedu raudtee juhatuse liige Egidijus Lazauskas, Läti Raudtee tütarettevõtte LDZ Cargo juhatuse esimees Svetlana Berga, Läti Raudtee tütarettevõtte LDZ Logistika juhatuse liige Eduards Cernavskis ning EVR Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Toomsalu sõnul on tegu katsega elavada paljuräägitud Aasia-Euroopa kaubavahetuse kõrval ka põhi-lõuna kaubakoridori. Plaanide kohaselt hakkab rong trassil sõitma korra nädalas ja peaks edasi-tagasi sõiduks kulutama alla ööpäeva - praegu kulub sama distantsi läbimiseks poole rohkem aega.

Kohalolnud rõhutasid kui ühest suust, et plaan pole maanteevedudega konkureerida, vaid teha koostööd. Toomsalu märkis, et turul on veokijuhtidest suur puudus - järelkasvu on vähe ja paljud juhid on juba vanemaealised. Samal ajal kaubamahud aina kasvavad.