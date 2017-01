Raudteelaste ametiühingu juht Oleg Tšubarov saatis värskele majandusministrile Kadri Simsonile ettepaneku, et riigifirmade Eesti Raudtee, Elroni ja EVR Cargo nõukogudesse võiks hakata nimetama ka ettevõtete töötajate esindajaid. Simson küll vastas Tšubarovile, ent jättis seisukoha ettepanekus võtmata, viidates vaid peagi loodavale nimetamiskomiteele.

"Loen teie kirjast soovi aidata kaasa ettevõttete heale käekäigule ning siin meie eesmärgid kahtlemata ühtivad," kirjutas majandus- ja taristuminister Kadri Simson Oleg Tšubarovi vastuseks.

"Olen ka teadlik, et eelnimetatud riigile kuuluvates äriühingutes on hästi toimiv igapäevane sotsiaaldialoog ja infovahetus tööandjatega, regulaarsed kollektiivlepingu läbirääkimised ja muud koostööformaadid, mis enamikes Eesti ettevõtetes kahjuks üldse puuduvad. Olen veendunud, et riigile kuuluvate ettevõtete juhatused ja ametiühingud on üksteise head partnerid ning jätkuva sotsiaaldialoogi ja koostöö raames on tagatud nii töötajate kui riigi huvide parim kaitstus."

"Siinkohal juhin teie tähelepanu sellele, et Vabariigi Valitsus kinnitas 22.12.2016.a istungil Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi aastateks 2016-2019, mille kohaselt käivitatakse sõltumatu nõukogu liikmete nimetamiskomitee. Nimetamiskomitee ülesanne on tagada kompetentsete ja vastavate juhtimiskogemustega inimeste nimetamise riigi osalusega äriühingute nõukogudesse."