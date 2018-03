Raudteelaste pöördumine ministri poole: kui midagi ette ei võeta, ei õnnestu ka tulevikus vältida tragöödiaid

Eesti Raudteelaste ametiühing on tõsises mures raudteeohutuse osas ning pöördus mõni päev tagasi minister Kadri Simsoni poole palvega midagi ette võtta. Seda just raudtee ülesõidukohtadel. Ohtlik on praegune olukord nii tavaliiklejatele kui ka rongipersonalile. Esimene soovitus on paigaldada ülesõidukohtade ette lamavad politseinikud, kuid tõhusamate meetmete välja töötamiseks tuleb kiiresti kokku kutsuda töörühm.

Ärileht avaldab ametiühingu pöördumise täismahus: Austatud minister Kadri Simson! Koopiad: Tehnilise Järelevalve Amet, AS Eesti Raudtee nõukogu, AS Eesti Raudtee juhatus Eesti Raudteelaste Ametiuhing pöördub Teie poole kaesoleva aasta 21. veebruaril Kulna raudteeulesõidul toimunud õnnetuse asjus. Kahjuks ei ole see ainus ulesõidul toimunud vahejuhtum. Neli aastat tagasi, pärast Raasiku raudteeulesoidul juhtunud traagilist õnnetust tegi ametiühing ettepanekud ülesõitudel selliste intsidentide ennetamiseks. Siis sellele probleemile kahjuks ametialast tähelepanu ei pööratud. Kui nüüdki ei võeta tarvitusele vajalikke abinõusid raudteede ohutu ületamise tagamiseks, ei õnnestu ka tulevikus vältida uusi inimelude kaotusega lõppevaid tragöödiaid. Loe veel Samuti juhib ametiühing Teie tähelepanu asjaolule, et riskialas on kõige kaitsetumad vedurimeeskond ja klienditeenindajad. Ohutuse tagamine töökohal on tööandja üks põhilisi kohustusi. Kui miski jätkuvalt takistab raudteeohutuse tagamise küsimuse lahendamist, ei ole töötajatel töötraumade saamise oht välistatud ka tulevikus. Töötaja ei pea töö ajal kokku puutuma stressi ja emotsionaalse koormusega. Tööle tulles peab ta olema kindel, et naaseb pärast tööd koju pere juurde ja vastutus töötaja ohutuse tagamise eest lasub tööandjal. Eestis töötatakse välja projekte, mis näevad ette rongide liikumiskiiruse tõstmist 120 kilomeetrilt 160 kilomeetrini tunnis, see aga tähendab rongiõnnetuste arvu kasvu ja seda esmajoones raudteeulesõitudel. Ametiühing teeb ettepaneku luua ministeeriumi juurde Eesti raudteeulesõitudel liiklemise ohutuse tagamise komisjon, millesse soovitame kaasata ministeeriumi, järelevalveameti, Eesti Raudtee, Edelaraudtee, Maanteeameti ja Eesti Raudteelaste Ametiühingu esindajad. Juba praegu on hädavajalik välja töötada astmeline konkreetsete täitmistähtaegadega tegevuskava. Samuti soovitame seniks, kui tõkkepuuseadmete paigaldamiseni ei ole jõutud, kaaluda vedurimeeskondade ettepanekut paigaldada ületuskohtade ette lamavad politseinikud, mis võtavad sõidukite kiiruse maha ja juhivad juhtide tähelepanu raudteeületuse lähenemisele. Austatud minister! Ootame Teie vastust meie ettepanekule ja loodame, et loodud komisjon alustab tood juba aprillis. Alla kirjutanud: Oleg Tšubarov, Eesti Raudteelaste Ametiühingu juhatuse esimees