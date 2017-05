Raudteeoperaator EVR Cargo plaanib Venemaale tütarfirma loomist

Eesti raudteeoperaator EVR Cargo plaanib Venemaale luua tütarfirma, et rentida vedureid ja vaguneid parematel tingimustel kui seni, kirjutab railwaypro.com

„EVR Cargo jaoks on saanud väga oluliseks luua Venemaale tütarettevõte, et veeremit rentida. Seda selleks, et vältida topeltmaksustamist," ütles EVR Cargo juht Raul Toomsalu.

Kui neid rentida otse Eestis registreeritud ettevõttest, lisandub 10-20-protsendiline maks, mis sõltub sellest, kas rongid sõidavad ka väljaspool Venemaad. Vaid riigis sees sõitvatele rongidele kehtib niisiis 20-protsendiline maksumäär. Lisaks sellele peab silmas pidama tollimaksu. Veeremi eest, mis on registreeritud Eestis ja mida kasutatakse Venemaa territooriumil, peab maksma impordimaksu 5 eurot ühe ühiku eest päevas. See muudab mõttetuks nende Venemaale rentimise 13 euro eest päevas.

2015. aasta majandusaasta aruandest on näha, et müügitegevus Venemaa suunal tõi ettevõttele sisse 300 000 eurot. Rendi ja üüriteenustelt teeniti toona 4,17 miljonit eurot. Firma põhitegevus on transporditeenus 48,1 miljoni euroga.