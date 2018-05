Raul Kirjanen kergitas oma Est-Foriga konkureeriva tselluloositehase plaanilt katet

„Graanul on puitpelletite tootmises kõrgema efektiivsuse saavutamiseks alati panustanud tugevalt innovatsiooni ning koostöö Sweetwateriga on puidu väärindamise innovatsiooni investeerimisel järgmine tase,“ ütles Kirjanen. „Meie tootmisalane kogemus koos Sweetwateri tehnoloogiliste uuendustega võimaldab realiseerida kauaoodatud läbimurde lignotsellulloosse biomassi väärindamisel ja sellest konkurentsivõimeliste hindadega toota biokütuseid, biomaterjale ja teisi rohelisi tooteid. Lignotsellulloosse biomassi väärindamise revolutsioon on jõudnud palju lähemale.“

„Sweetwater on väga põnevil koos Graanuliga selles täiesti erakordses programmis osalemisest,“ ütles Sweetwateri juhatuse esimees Arunas Chesonis. „Graanuli kogenud meeskond teeb neist ideaalse partneri sellise murrangulise ja jätkusuutliku tehnoloogia turule toomiseks.“

„Biomassi töötlemise globaalse liidrina on Graanul alati keskendunud ja järjest enam keskendumas rohelistele tehnoloogiatele,“ sõnas Graanuli teadus- ja arendusjuht Peep Pitk. „Koostöös Sweetwateri ja meie laialdase Euroopa partnerite võrgustikuga on eesmärk praktiliselt 100% puidu biomassist konverteerida kõrge väärtusega süsiniktoodeteks, mida inimesed igapäevaselt kasutavad.“

Patenteeritud tehnoloogia põhineb modifitseeritud ja töökindlal ekstruuder tehnoloogial, mida kasutatakse maailmas paljudes erinevates tootmisvaldkondades plastikust ja alumiiniumist toiduainetööstuseni välja. Suuremat osa kütuseid, plastikuid ja kemikaale on traditsiooniliselt tehtud fossiilsetest ressurssidest ja on suure ökoloogilise jalajäljega.

Uus Sweetwater-Graanul partnerlus konkureerib majanduslikult kõigi nende samade toodetega, kuid kasutab toorainena jätkusuutlikke süsinikühendeid, mida puud on atmosfäärist ammutanud ja oma biomassis talletanud. Lisaks testitakse fraktsioneerimise tehnoloogiaga toodetud suhkruid ja ligniini uuenduslike toidu, aminohapete ja paberitoodete tootmisel ning ka aktiivsöeks, mida kasutatakse vee ja gaasi puhastamisel.