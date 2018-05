Raul Kirjanen sai Euroopast miljoneid eurosid toetust

Raul Kirjaneni firma Graanul Invest juhitud SWEETWOODS nime kandev konsortsium allkirjastas teadustoetuse lepingu, millega saadakse Euroopa Liidult 20,96 miljonit eurot lehtpuu (eelkõige kase ja lepa) fraktsioneerimise demotehase rajamiseks, et toota kõrge puhtusastmega C5 ja C6 suhkruid ja kõrgekvaliteetset ligniini.

Innovatiivse tehase rajamine Eestisse annab koostöös projektipartneritega võimaluse toota erinevaid biokemikaalide ja biomaterjalide vaheprodukte ning demonstreerida uusi biotoodete väärtusahelaid. Neli aastat kestev intensiivne koostööprojekt algab 1. juunil 2018.

Tänaseni on lehtpuu haket ja tootmisjääke peetud sobivaks vaid üksikute produktide nagu tselluloosi või etanooli tootmiseks. Kõrvalsaaduseid nagu ligniin ja hemitselluloos on peetud väheväärtuslikeks jääkideks. SWEETWOODS tehnoloogiaplatvorm loob lignotsellulloossele biomassile lisandväärtuse ja kõik selle põhikomponendid väärindatakse. Demotehases kasutatavad tehnoloogiad ja protsessid on hoolikalt valitud üksteist täiendama: MetGeni ensümaatilised lahendused on optimeeritud Graanul Investi toorainete iseärasustest lähtuvalt ja Graanul Biotechi poolt rakendatav Sweetwater Energy eeltöötlustehnoloogia lubab puidu efektiivselt väärtuslikeks vahesaadusteks fraktsioneerida.