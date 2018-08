Ravimifirma Magnum juhatusse tuleb Veiko Vetto

Jaanus Vogelberg reporter RUS

Veiko Vetto Foto: Magnum

Magnum AS juhatuse liige Paavo Truu andis teada, et on otsustanud võtta vastu uued väljakutsed ning lahkuda Magnumist. Magnum AS juhatuse liikmena

asub 17. augustist tööle Veiko Vetto.