Ravimigiganti kahtlustatakse hiiglaslikus altkäemaksu andmises

Kreeka prokuratuur süüdistab ravimifirmat Novartis hiiglaslikus altkäemaksu andmises poliitikutele ja arstidele. Prokuratuuri sõnul on süüdistustega seotud kaheksa endist Kreeka ministrit ja kaks peaministrit.

Süüdistuste kohaselt maksis ravimifirma arstidele, et nad kirjutaksid patsientidele välja Novartise kõrgehinnalisi ravimeid. Samuti said altkäemaksu poliitikuid, kes olid ametis aastatel 2006-2015, kuid konkreetseid nimesid prokuratuur ei esitanud, kirjutab BBC.

Süüdistuste kohaselt läks säärane hinnapoliitika riigile maksma miljardeid eurosid finantskriisi ajal. Kreeka uudisteagentuuri AMNA sõnul on prokuratuurile tunnistusi andnud kokku 20 inimest, kelle kohaselt maksis ravimifirma ainuüksi poliitikutele ligikaudu 50 miljonit eurot altkäemaksu.

Kreeka meedia väitel kuuluvad süüdistatute alla endine peaminister Antonis Samaras ja asepeaminister Panagiotos Pikramenos. Samaras väitis meediale, et tegemist on laimuga.

Kreeka peaminister Alexis Tsipras andis parlamendile käsu süüdistusi uurida ning lubas, et ravimifirma peab Kreeka riigile tagasi maksma iga viimase korruptsiooniga varastatud sendi. Novartis teatas, et teeb igakülgset koostööd Kreeka ametiasutustega ning on algatanud ettevõtte sisese juurdluse. "Meie eesmärk on analüüsida olukorda ning võtta vastutus kõikide ebaeetiliste tegude eest. Me anname endast parima, et vältida selliseid juhtumeid tulevikus," teatas Novartis.

Lisaks Kreeka prokuratuurile käib hetkel USA justiitsministeeriumi algatatud kohtumenetlus Novartise vastu.