RB Rail tellis Pärnu kaubaterminaali tasuvusuuringu

“Teostatav uuring aitab senisest paremini mõista Pärnu kui trassil paikneva linna majanduslikku tähtsust kaubaveo kontekstis. Põhjusel, et Rail Baltica rajamine on suuremahuline projekt, mis mõjutab otseselt Baltikumi majanduskeskkonda, tuleb projekteerimis- ja ehitusotsuste langetamisel lähtuda kulutõhususe printsiibist. Iga uuring aitab meid lähemale optimaalsete lahenduste leidmisele,” märgib Aivar Jaeski, AS RB Rail Eesti ja Soome esinduse juht.

Kokku osales hankemenetluses neli pakkujat – ETC Transport Consultants GmbH, Ernst & Young Baltic AS, Civitta Eesti AS koos Railistics GmbH-ga ja Aecom Ltd. Protsess viidi läbi vastavuses Eesti riigihangete seadusega.

Civitta Eesti AS on konsultatsiooniettevõte, mis lisaks juhtimiskonsultatsioonile, tegeleb taotluste kirjutamisega, projektijuhtimisteenuse osutamisega, turu-uuringute teostamise ja ettevõtete diagnostika läbiviimisega. Railistics GmbH on konsultatsiooniettevõte, mis on spetsialiseerunud raudteetranspordi valdkonnale.