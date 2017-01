Meediagrupp RBK teatab, et USA eelmise presidendi Barack Obama 2016. aasta lõpus Venemaa föderaalsele julgeolekuteenistusele (FSB) kehtestatud sanktsioonidel võivad olla ootamatud tagajärjed tavalise tarbija jaoks Venemaal, mis on seotud sellega, et FSB annab lube tehnoloogia sisseveoks.

Igasuguste šifreerimisfunktsiooniga seadmete – aga nende hulka kuuluvad ka näiteks mobiiltelefonid, tahvelarvutid ja isegi juhtmevabad hiired – sissevedu kuulub kohustuslikule kooskõlastamisele FSB-ga (niinimetatud notifitseerimisele). USA tarnijatel on aga nüüd keelatud igasugune kommertssuhtlus FSB-ga, teatab RBK.

Oma kliente on FSB-ga administratiivsete kontaktide ohu eest hoiatanud näiteks Baker McKenzie juristid ning kirjutanud Reutersi blogis Thomson Reuters Tax & Accountingu spetsialist Mary Breede. „Et FSB täidab teatud administratiivseid funktsioone, nagu kommertsotstarbeliste šifreerimistoodete ülevaatamine ning impordiks ja levitamiseks Venemaal heakskiitmine, võib mõju teatud Ameerika kompaniidele ja isikutele, mis teevad äri Venemaal, olla märkimisväärne,“ kirjutasid Baker McKenzie juristid, lisades, et USA tehnoloogiafirmadel tuleb nüüd võib-olla pöörduda loa saamiseks USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) poole, et vastavaid dokumente FSB-le esitada.

OFAC-i sanktsioonid, mis keelavad USA firmadel suhtlemise FSB-ga, puudutavad väga suurt hulka USA ettevõtteid, praktiliselt kogu valdkonda, kinnitas rahvusvahelise juriidilise konsulteerimisega seotud allikas RBK-le. Suure telefonitootja anonüümseks jäänud esindaja ütles RBK-le, et olukorda analüüsivad peakorteri tippjuhid. Allikas seletas, et ilma FSB notifikatsioonita ei saa nutitelefoni või muu šifreerimismoodulit sisaldava seadme uut mudelit Vene turule tuua. „Et notifikatsiooni saada, saadame me FSB-le avalduse, mis sisaldab informatsiooni seadme massi ja mõõtude, Wi-Fi, bluetoothi ja GSM-i moodulite šifreerimise algoritmi ning selle kohta, millise operatsioonisüsteemiga see töötab,“ rääkis allikas RBK-le.

Eristada tuleb litsentseerimist ja notifitseerimist, teatas RBK-le litsentside ja sertifikaatide, sealhulgas FSB notifikatsioonide vormistamisega tegeleva ettevõtte GK Juko tegevdirektor Stanislav Kuznetsov. Mõlemaid protseduure kureerib FSB litsentseerimis-, sertifitseerimis- ja riigisaladuse kaitse keskus, kuid litsentseerimise puhul käib jutt selliste seadmete Venemaale sisseveo lubamisest, mille juures on krüptograafilised funktsioonid esmased.

Euraasia majanduskomisjoni notifitseerimisregistris on praegu sisseveoload selliste toodete jaoks nagu iPhone, iPad, iPod ja MacBook Apple’ilt, operatsioonisüsteem Android Google’ilt, sülearvutid ja tulemüürid Dellilt, HP, Cisco ja Inteli serverid, Symanteci viirustõrjeprogrammid, GoPro videokaamerad, operatsioonisüsteem Linux 7 Oracle Americalt, General Electricu kompuutertomograafid, Medtronicu meditsiiniseadmed ja muud.