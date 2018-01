Reaalsus pani paraja paugu: töötavad pensionärid said jaanuaris väga halva uudise. Kui palju nad kaotasid?

Statistikaameti hinnangul on Eestis täna umbes 48 000 töötavat pesionäri ehk neid, kes lisaks vanaduspensionile saavad ka palka. Paljudele neist tuli 2018. aasta nii, et nende sissetulek vähenes. Seda tulumaksuvaba miinimumi uue süsteemi tõttu. Ärilehega võtsid eilse üleskutse peale ühendust kümned töötavad pensionärist, kes tõid ka välja, milline üllatus neid tabas.

Pensionär Rein tänab valitsuse „suurepärast" maksusüsteemi. Ta on töötav pensionär ning eile tegi ta arvutuse - kokku kaotas ta 83 eurot (36 palgalt ja 47 pensionilt).

Rein lisab, et keskerakondlik valitsus peab tema palga hiiglasuureks, aga Soomes saaks ta selle kõrval tõenäoliselt abirahasid. Hinnad poodides on meil tema sõnul aga Soomega peaaegu samasugused ja praegune inflatsioon teeb kättesaadava raha veel väiksemaks.

„Pension on mul natuke suurem kui Eesti keskmine, sest olen sündinud küüditatute lapsena Siberis ja seal elatud aastad läksid tööstaaži arvestusse kolmekordselt. Kuna Keskerakonnale on muidugi punaveteranid tähtsamad kui vene võimu all represseeritud. Nad annavad valimistel palju rohkem hääli! siis on selge, et selline raha tuleb Eesti inimestelt ära võtta," on ta nördinud.

Rein küsib ka irooniliselt, et kas uue süsteemi valguses on Eestis mõnda töötavat pensionäri, kes ei mõtleks, kuidas minna üle ümbrikupalgale? Ja kas Eestis on tõesti niipalju töökäsi ülearu (eriti näiteks õpetajate hulgas), et töötavad pensionärid võib rahumeeli üle parda heita?

Evi: mõni arvab, et teenime ehk liiga palju

Pensionär Evi kirjutas Ärilehele, et tema kaotas palgalt 36 eurot ning pensionit 42,59 eurot. Kokku ühes kuus seega 78,59. Ta on arvutanud ka, et aastas teeb see umbes 943 eurot.

„Olen töötanud ühes ja sama asutuses ca 48 aastat. Tööl käival ja üksi elav pensionäril on see ainuke võimalus inimväärselt ära elada ja nüüd arvab mõni, et teenime ehk liiga palju. Kas peaksin selle saamata jäänud summa riigikogust tagasi küsima? Või ehk mõni annetaks oma kuluhüvitised?" on Evi tige.

Sulev: mind karistati 83 euro ära võtmisega

Töötav pensionär Sulev kirjutab, et tal on tööstaaži peaaegu 48 aastat.

„Olen üles kasvatanud kolm poega, kes kõik on tänaseks tublid töömehed. Töötava pensionäri staaži on mul 7 aastat, kõik need aastad olen palgast maksnud tulumaksu alates esimesest eurost. Nüüd karistas meie „lugupeetud valitsus" ja Keskerakond mind 83 euroga. Tublid! Aitäh!"

Elme: me ei taha paluvalt laste poole vaadata

Elmele ei olnud uudiseks, et ta hakkab nii pensionilt kui palgalt maksma rohkem tulumaksu. Samas hämmastab teda, millise tuima järjekindlusega terviseminister ja peaminister räägivad 36 euro võrra suurematest maksetest. Tema pensionist läks tulumaksu ümardatult 38 eurot.

„Kui nad ei oska arvutada nii lihtsat asja kui protsent, siis kuidas nad oskavad eelarvet koostada! Samuti, selle eest, et töötan ja ametikohal, kus on võimalik teenida tulemustasu, maksan suuremat tulumaksu ka palgalt. Kokku sain 84 eurot enam makstud tulumaksu."

Elme arvab, et neid kui töötavaid pensionäre karistatakse selle eest, et nad tahavad oma vanaduspäevi kindlustada ja mitte vaadata paluvalt laste poole. Ta küsib, et kellel on siis tänapäeval säästud?

„Kindlasti on nende hulgas ka pensionäre, kes hetkel töötades panevad raha kõrvale, et siis kui enam ei tööta, oleks millegi eest vanadekodu või hooldekodu arveid maksta. Või kui juhtub terviserike, et ravi saada. See väike protsent, mis meie pankades praegu on (hoiuse intress - toim), üksikud maksavad tähtajalistele hoiustele 1 protsenti, selle väikese lisa pealt ka veel tulumaks. Ja meie peaministril ei ole piinlik! Vaesuse põlistamise valitus!" karjatab Elme.

Ärilehega võttis ühendust ka Tiiu, kes toob välja, et kaotajad on ka töövõimetuspensionärid.

„Olen töövõimetuspensionär. Kuna veel ei ole aeg kukkunud, et töövõime toetust taotlema peaks, siis minu väikeselt pensionilt on ka 32 eurot kadunud. Eelmine kuu oli pension 239 ja nüüd 207 eurot. Põen kahte rasket haigust ja ravimitele ning iga kvartal korra Tartus eriarsti vastuvõtul käiguks kulub märkimisväärne summa. Soodusravimid on paraku ainult retseptiravimid. Kuid arst kirjutab lisaks veel ka käsimüügiravimeid ja vitamiine. Mõnel kuul ei jätku kõigeks isegi pensionist. Teadagi on töövõime toetus tulumaksuvaba aga töövõimetuspension tulumaksustatud, mis siis, et mindi üle töövõimetuse hindamiselt töövõime hindamisele."

Inga: kurtjad saavad väga kõrget palka

Töötav pensionär Inga on aga teiste omasuguste suhtes kriitiline. Kollektiivis, kus tema töötab, hakkab enamus töötajatest saama rohkem raha kätte ja just tänu maksuvaba tulu tõstmisele.

„Olen töötav pensionär ja minu palgalt arvestatakse 20 protsenti tulumaksu esimeselt eurolt nagu varemgi. Kuna minu pension on väiksem kui 500, siis saan ülejärgmisel aastal tulumaksu natuke tagasi. Abiks seegi. Need pensionärid, kes kurdavad, et uus maksusüsteem neid nöörib, peavad olema väga kõrgete palkade saajad. Võib olla nad ei vajaga pensioni," arvab ta.

Lisaks laekus Ärilehele veel mitme pensionäri murekiri, kes kõik andsid teada, kui palju nad võrreldes detsembriga kaotanud olid:

Leo: detsembris sain 572.92 € pensioni. Täna laekus vaid 525.71€. Riiklike röövlite taskusse läks 1/12 minu pensionist. Ja seda üle 65-aastase staaži puhul. Paneb mõtlema....

Karli: minu pension vähenes 47 eurot. Rõõmu teeb see, et töötav pensionär on arvatud rikaste hulka, kellelt tuleb viimane ära võtta ja vaestele jagada.

Arvo: tänu keskerakondlikule valitsusele vähenes minu kui töötava pensionäri pension 42.59 € kuus!

Leida: olen töötav pensionär, kolm last kasvatanud, koolitanud. Minu pension on 447 eurot. Uue maksusüsteemiga kaotan iga kuu 89 eurot. Aastaga kokku 1068 eurot!

Helle-Mare: töötava pensionärina kaotan umbes 60 eurot kuus.

Peeter: minu pensionist lõigati üle 40 euro. Aitäh, Jüri Ratas!

Külliki: Kaotasin 25eurot. Tõesti halb üllatus!

Ervin: 35 euro väiksem

Avo: olen kaitseväepensioni saaja ja kaotasin võrreldes 2017. aastaga 33 eurot (baaspension 1575 eurot). Loodetavasti valitsuse lubadus pensioneid tõsta (6,3 %) viib languse uuesti tõusule.

Alo: Uue seadusega kaotasin pensionist 47.2 eurot. Suur tänu Ratas ja ko!!!

Ivo: minu pension on vähenenud 47,16 €.

Merilin: Olen samuti töötav pensionär ja sain selle jubeda üllatuse osaliseks. Täitsa kohutav ja pole lihtsalt sõnu! Ühe käega antakse ja teise käega võetakse. Olen töötanud viimases töökohas peaaegu 4.aastat, olen 24.aastane ja 2.aastat tagasi üldhaigestusin ja põen haigust reumatoidartriiti!

Käin tööl, kõik valutab... Aga ainult pensioni rahast 175€ ära ei ela. Selle 175€ sain enam-vähem rohtude rahaks kulutatud igakuu, aga nüüd üllatus missugune ja arve peale tuli ainult 140€ ! Samuti 35€ võeti niigi väiksest summast maha.. Kes ütleb, kaua ma üldse jõuan selle haigusega töötada ja siia tõesti peaksin ära elama 140€ eest? Pole lihtsalt sõnu, võetakse sealt, kust võtta pole ja kellele see raha tõesti on suureks abiks olnud! Mul oli heameel, et sain vähemalt rohtude rahagi..

Kalju: Pean kurbusega tõdema, et minuga juhtus sama lugu. Oman tööstaaži aastast 1970, enne vanaduspensionäri ikka jõudmist olin töövõimetuspensionär 60%, kuid töötasin. Vanaduspensioni eas jätkan jõudu mööda töötamist, töötasud kuude lõikes on erinevad, vastavalt sellele palju olen suutnud toota,kuid ei ületa 400.- EURi. Kuigi minu senine pension on olnud maksustatud 100%, kaotasin uue väljamaksega 37.97 EUR-i. Ühinen tänuavaldusega EV Valitsusele.

Ülle: Ma pole siiani sõna võtnud maksumuudatuste teemal, aga kui täna laekus minu selle aasta esimene pension, mis oli eelmise kuu omast 33 eurot ja 36 senti väiksem, siis tundsin küll, et miskit on pildil valesti. Olen alates keskkooli lõpust ka kõrgkooli kõrvalt töötanud, üles kasvatanud kolm tublit last. Leian endas praegugi jõudu ning tahtmist ühiskonda panustada, aga kahjuks uus maksusüsteem karistab mind aastas pensionilt ära võetud 400 euroga. Mina valin küll 2019. aasta kevadel jalgadega.