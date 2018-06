Realo: kui inimene on jõudnud selleni, et ta tuleb ise palka küsima, on ta eneseväärikus alla viidud ja tööandja suhtes halvasti meelestatud

Kõik ettevõtted peaksid kord aastas oma inimeste palku turu palgatasemega võrdlema ja töötaja küsimiseta palgakorrektiive tegema. Inimese viimine nii kaugele, et ta tuleb palka küsima, sest ta on jõudnud absoluutsesse ummikusse ega tule enam ots otsaga kokku, tähendab, et oled viinud oma inimese eneseväärikuse väga alla ja tal on tekkinud halb tunne sinu kui tööandja vastu. Sinna alla ei lähe need, kes regulaarselt tulevad palka küsima, sest on saanud teise pakkumise. Palgaküsimisele järele anda on ajutine meede."

