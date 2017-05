Red Bulli pärijal läheks tiibu vaja: meest süüdistatakse politseiniku mõrvas

Red Bulli kaasasutaja 32-aastane lapselaps põgeneb hetkel Tai politseinike eest, kes kahtlustavad teda 2012. aastal politseiniku tapmises.

Red Bulli varanduse pärija Vorayuth Yoovidhya on politsei poolt tagaotsitav, sest meest kahtlustatakse politseiniku tapmises ning kuriteopaigalt põgenemises. 2012. aastal põgenes pärija Taist, kaks päeva enne vahistamismääruse väljastamist, kirjutab CelebrityNetWorth.

Teda ootab ees kümneaastane vaglakaristus ning siiani on ta Singapuris pakus pesitsenud. Tai politsei üritab Yoovidhya passi tühistada, kuid neil puudu efektiivne koostöö Singapuri võimudega. Peale viie aasta pikkust põgenemist on mitmed süüdistused aegunud ning sellel ajal on pärija elanud luksuslikku elu.

Prokuröridele väidab mees, et on olnud haige või äride tõttu riigist väljas. Vorayuth Yoovidhya sai rikkuse osaliseks peale vanaisa Chaleo Yoovidhya, Red Bulli kaasasutaja surma 2012. aastal. Peale surma jättis ta perekonnale $22 miljardit dollarit ja osaluse energiajoogi firmas.