Reedel avatava T1 arendaja: Eestis on kaubanduskeskustele ruumi küll. Keskus ei peagi avades rentnikke täis olema

Reedel avab uksed palju räägitud uhiuus kaubanduskeskus T1 Mall of Tallinn. Pealinnas olevad keskused on seni pidevalt muskleid näidanud ja laienenud, kuid päris uut suurt poodlemiskohta ei ole ammu rajatud. Pro Kapitalile on see Eestis teine keskus, mille nad loovad. Esimese, Kristiine keskuse lõid nad 20 aastat tagasi, arendasid seda ja müüsid maha.

Pro Kapitali juht Paolo Michelozzi ütles Ärilehele antud usutluses, et ta on T1 turule tulemisega väga rahul ja ühtlasi ootusärev. See on tal pärast 19-aastast vahet selles piirkonnas esimene kaubanduskeskuse avamine. Michelozzi on olnud Pro Kapitali juht 2001. aastast, aga eri rollides juba sellest ajast, kui nad 1990-ndate keskel Baltimaade turule tulid.