Reet Roosi riskifond hakkab kopsakat tootlust jahtima

Ajal, mil raha põleb kahest otsast ja häid investeerimiskohti näib nappivat, lõid kolm Eesti erainvestorit riigi esimese finantsinspektsioonilt loa saanud hedge-fondi tüüpi riskifondi KRR Funds.

KRR fundsi teeb eriliseks see, et kuigi selle loomine jääb 2012. aastasse, tegutses fond kuni viimase ajani kinniselt, investeerides vaid omanike vara, kirjutab Äripäev.

Möödunud aastast on fondil ette näidata ligi 60protsendine tootlus, nii et nüüd otsustati see avada kõikidele soovijatele. Fondi eesmärk on teenida kuus 1,95-2,85 protsenti tootlust, mis tooks aastases plaanis kaasa 26-40protsendise tootluse.

Selle hedge-fondi ehk riskimaandusfondi - idee on selles, et kui börsidel või turgudel riskid realiseeruvad, suudab hedge-fondi strateegia neist kasu lõigata - rajas varahaldusettevõte 4Times Capital AS, mille juhatusse kuuluvad Reet Roos, kes on Eestis tuntud ärinaine ja IRLi poliitik, EBSi lektor ja ettevõtte Montreux' OÜ juht Lauri Luiker ning finants- ja maksunõustaja Mart Schults.

