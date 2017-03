Reformierakond andis sisse gaasi aktsiisimäära taastamise eelnõu

Riigikogu Reformierakonna fraktsioon andis täna sisse eelnõu ettepanekuga taastada aktsiisimäär 40,52 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.

Kehtiva regulatsiooni järgi on maagaasi aktsiisimäär 2018. aastast 50,65 eurot, 2019. aastast 63,31 eurot ja 2020. aastast 79,14 eurot 1000 m3 maagasi kohta.

Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimehe, reformierakondlase Remo Holsmeri sõnul mõjutab muudatus enim suure energiatarbimisega tööstusettevõtteid. “See parandab oluliselt nii nende ettevõtete kui ka Eesti konkurentsivõimet tervikuna võrreldes Põhjamaade ja Balti riikidega. Gaasiaktsiis kasvaks koos täiendavate tõusudega 2014. aastast kuni 2020. aastani 3,4 korda,” ütles Holsmer.

Eestis on gaasiaktsiis Holsmeri sõnul 5 kuni 15 korda kõrgem võrrelduna Läti, Leedu ja Poolaga. “Gaasiaktsiisi täiendav tõstmine seadustati eelmise aasta lõpus aasta halvimaks seaduseks valitud “maksude kobareelnõuga”. Taolist eelnõude menetlemise viisi on kritiseerinud nii õiguskantsler kui paljude teised riigiõiguse eksperdid,” selgitas Holsmer.

Seaduse muutmine on Holsmeri sõnul kooskõlas Eestis ja Euroopa Liidus levinud seisukohaga, et kütuste aktsiisimäärad ning keskkonnamõjud peaksid olema seotud. Eelnõu likvideerib olukorra, kus saastavamad ja energeetiliselt vähemväärtuslikud kütused on maksustatud kordades madalamalt.