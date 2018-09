Reformierakond ei toeta Danske erikomisjoni moodustamist. Ligi soovitab Karilaidil luua enda harimise komisjon

Ligi soovitab Jaanus Karilaiul uurida Finantsinspektsiooni seadust ja rahapesujärelevalve regulatsioone või vajadusel moodustada komisjon nende talle tutvustamiseks.

„Mõistame, et tal on raske leppida, et rahapesusüüdistus on esitatud ainult tema erakonna suhtes ja ainult seda puudutavad katkematud korruptsiooniprotsessid, kuid õiguskomisjoni esimees võiks vähemalt püüda näida aus, kui ta ei püüa olla: pärast seda kui ta on süüdlased nimetanud enne uurimist ja seaduste lugemist ning nimetanud ka korruptsioonijutumid (tema kontrollitud Narvas ja Haapsalus), mida ei peaks uurima ja mille asemel peaks uurima hoopis tema poliitilisi oponente, pole ka näimine enam võimalik,“ kirjutas Ligi.