Reformierakond on erakordselt suures miinuses. Pevkur: see on normaalne poliitikategemise osa

Plaan, kuidas kohustusi katta on Pevkuri sõnul olemas ja need tulevad kolmest erakondadele iseloomulikust allikast - erakondade annetused, riigieelarve toetus ja liikmemaksud. "Mina usun, et selle aasta lõpuks on kohustused kaetud. See on normaalne poliitikategemise osa, et valimiste aastal on kulud suuremad. 2019. aasta on selles suhtes eriline, et kahed valimised (nii riigikogu kui europarlamendi -tom.) on nii lähestikku."

