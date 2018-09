Reformierakond soovib taas alkoaktsiisi langetada: odava alkoholi sissevool tuleb peatada

"Kuigi valitsuse 2017. aasta juulist jõustatud järsu aktsiisitõusu kahju pole täielikult tagasi pööratav, usume siiski, et koos naabrite aktsiisitõusudega saavutame eelnõuga parajad aktsiisimäärad, mis odava alkoholi ja muude kaupade voo üle piiri pidurdavad. Maksulaekumised võiksid taastuda vähemalt 2016. aasta tasemele, joomise languse trend tagasi tulla ning Eesti kaubandus ja tootmine saada Lätist tagasi töö, mis neile peaks kuuluma," kommenteeris fraktsiooni esimees Jürgen Ligi.

„Käesoleva eelnõu eesmärk on astuda samm selles suunas, et piirikaubandusele järk-järgult piir panna. Lihtne see pole ja mõtlematult tekitatud suure probleemi lõplik lahendamine võib võtta aastaid. Käesolev eelnõu on samm õiges suunas ja käesoleva eelnõu eesmärk on viia alkoholi aktsiisimäärad tasemele, mis nad olid 2017. aasta veebruaris. Eelnõuga langeb näiteks õlle aktsiisimäär praeguselt 16,92 euro tasemelt 9,13 eurole õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris, kange alkoholi aktsiis 25,08 eurolt 23,89 eurole alkoholi etanoolisisalduse ühe maksuprotsendi kohta hektoliitris," täpsustas fraktsiooni ja rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd eelnõu eesmärke.