Reformierakond tegi ettepaneku kehtestada seaduses, et riigile võib andmeid küsida vaid ühe korra

Reformierakonna poolt ettepaneku teinud majanduskomisjoni liige Kristen Michal sõnas, et muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada Avaliku teabe seaduses konkreetselt andmete vaid ühe korra küsimise põhimõte.

„Soovime, et Eestis saaks seadusesse kirja vaid ühe korra andmete küsimise põhimõte ehk once-only printsiip. Kui keegi on riigile, omavalitsusele või mistahes avalikku ülesannet täitvale isikule andnud juba mingi info, siis sama infot peavad need asutused omavahel vahetama, mitte inimene või ettevõte teist korda andma. Lihtne ja oluline põhimõte, mis sobib e-Eesti edulooga - kiirem asjaajamine, vähem bürokraatiat ja ametlike vormide täitmist inimesel ja ettevõttel. Usun, et seda põhimõtet toetavad kõik erakonnad, esialgne hoiak oli igatahes teiste poolt toetav,” selgitas Michal.

Riigikogus arutlusel oleva Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse (794SE) muutmise seaduse eelnõu eesmärk on tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele avalikkuse ja igaühe juurdepääs. Eelnõud menetleb majanduskomisjon ning selle kandis esimesel lugemisel ette rahandusminister Toomas Tõniste.