Reidi tee ehitab suure tõenäosusega Trev-2 Grupp

Reidi tee ehitamiseks korraldatud hankele on odavaima pakkumise teinud Trev-2 Grupp, kinnitas ettevõtte juht Sven Pertens. Trev-2 ehitaks Reidi tee 33 miljoni euroga, paremuselt järgmine pakkumine oli 4-5 protsenti kallim. Hankevõitja kuulutatakse ametlikult välja ilmselt lähinädalate jooksul.

"Võitnud on veel vara öelda, aga praegu võib nii öelda, et oleme jätnud konkursile kõige soodsama hinnaga pakkumise," ütles Pertens. Trev-2-le järgnevad pakkumiste suuruselt AS Tallinna Teed ja Lemminkäinen AS.

"Järgneb tavapärane pakkumiste läbivaatamise periood tellija ehk Tallinna kommunaalameti poolt, tavaliselt on nad selle protsessi üsna kiiresti läbi viinud. Eelduslikult nädala-kahe jooksul peaks otsus tulema, loodame, et meie kasuks," sõnas Pertens.

Kui kõik laabub, loodab Pertens, et ehitusleping saab allkirjad juba jaanuaris. "Ehitustegevus algab kindlasti kevadel, aga võimalik, et ka varasemalt, kui projekti loogika ja ilmastikutingimused võimaldavad," sõnas Pertens.