Reidi tee ehitushange kukkus kallite pakkumuste tõttu läbi

Tallinna kommunaalamet tühistas Reidi tee ehitustööde teostaja leidmiseks korraldatud riigihanke, sest laekunud pakkumuste maksumus oli oodatust kõrgem.

Linnavalitsuse pressiesindaja sõnul oli pakkumuste hind võrreldes eeldatava ehituse maksumusega 11 miljonit eurot kõrgem.

Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 5. detsember.

Reidi tee ehitamiseks korraldatud hanke odavaima pakkumise tegi TREV-2 Grupp, kinnitas ettevõtte juht Sven Pertens. TREV-2 ehitaks Reidi tee 33 miljoni euroga, paremuselt järgmine pakkumine oli 4-5 protsenti kallim.

Tallinna linnapea Taavi Aas ütles, et uus hange koostatakse nii pea kui võimalik. "Reedesel koosolekul vaatame üle uue, vähendatud mahus eskiisi. Muudatused on tehtud koostöös linnaruumi aktivistidega ja selle käigus vähendatakse sõiduradade arvu ja tehakse muudatusi ühistranspordiradades," ütles ta.

Aasa sõnul vähendavad muudatused küll ehituse maksumust, kuid Reidi tee ehituses on lisaks sõiduradadele olulisel kohal ka rannapromenaad ja tänava toimimiseks vajalik maa-alune sademevee pumpla, mis eemaldaks sademed.

Riigihangete pakkumuste kõrge hind on tema sõnul tingitud kindlasti sellest, et ehitustööde hinnad on märgatavalt kasvanud. "Vaatamata sellele leidsime, et mõistlikum on projekt üle vaadata ja uus hange korraldada," ütles Aas.