Rein Taagepera: makske rohkem palka, ilma selleta eestlasi siin ei hoia

Täna toimuval Tööandjate keskliidu konverentsil "Tuulelohe lend" esineb ka politoloog Rein Taagepera. Videos ütleb Taagepera, et kui keelt ja sellele rajatud kultuuri pole, ei tasu nii väikest riiki majanduslikult hoida. Tema sõnul on arusaadav protsess, kui kõrgemapalgalist tööd leitakse lääne pool ja meile tullakse ida poolt. "Aga lühike vastus on, makske rohkem palka. Ilma selleta eestlasi siin ei hoia ja need eestlased, kes ära lähevad, oleks ehk natuke kõrgema palgaga siin parem tööjõud kui siia tulevad uued inimesed."

