Reinsalu: Eesti lobi staarid nagu Hans H. Luik, Toomas Luman ja Jüri Raidla - kas keegi suudab neid õiguslikult ohjeldada?

Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul on üritatud lobitööd mitmetes ELi liikmesriikides reguleerida. „Aga mis probleemi me nende reeglitega lahendaksime? Ma ei tea, et mujal tehtud reeglid oleksid midagi sisuliselt paremaks teinud. Paljud on kindlasti puutunud kokku ka Euroopa Komisjoni juures oleva registriga. Peale selle, et vaatame üle, kinnitame et kõik on õige, ei ole seal midagi. See ei välista, et keegi kuskil räägib ja põhjendab, miks on üht või teist asja vaja reguleerida. Ja siis minister läheb ja ütleb, et teeme ära.

Need reeglid oleks suures plaanis asendustegevus. Väikeses ja hästi läbipõimunud ühiskonnas ma ei näe lisandväärtust, mida lobi reguleerimine teeks paremini," rääkis Mait Palts.