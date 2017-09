Reinsalu: hoidkem varasem e-valimiste ümber toimunud debatt lahus täna avaldatud võimalikust ID-kaardi turvariskist

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on alatu siduda täna ilmsiks tulnud ID-kaardi turvalisuse riski varasema e-valimiste usaldusväärsuse teemal toimunud poliitilise debatiga.

"Varasemal poliitilise retoorikal pole suurt pistmist konkreetse kaasusega ja seega ei oma see suurt tähendust praeguses olukorras. Alatu on seda siduda üldise poliitilise debatiga e-valimiste usaldusväärsuse kohta, nagu Mart Helme seda täna teeb, kasutades tagantjärele parastavat retoorikat," ütles Reinsalu.

Justiitsministri hinnangul on tegu lihtsalt paanika õhutamisega, mis on kantud parteipoliitilisest kasust. "Rõhutan, et ID-kaart on kasutuses. E-valimised ID-kaardiga on kehtiva õiguse alusel toimiv hääletamise viis. Otsus hinnata id-kaardi turvalisust kogu käsutuses oleva teabe põhjal on vabariigi valimiskomisjoni pädevuses," lisas Reinsalu.

"Vabariigi valimiskomisjon langetab need otsused sõltumatult," kinnitas ta.