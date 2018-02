Reinsalu: kui inimesel on raha osta lennukipiletid New Yorki või Maldiividele, siis on tal ka raha oma lapse toetamiseks

Valitsuskabinet arutas justiitsministeeriumi koostatud elatise sissenõudmise tõhustamise eelnõu, millega peatatakse elatisvõlgniku reisidokumentide kehtivus ja tõhustatakse koostööd kohtutäiturite ja politsei vahel võlgniku sõiduki kättesaamiseks, kirjutab ERR.

"Me ei soovi üles ehitada karistavat riiki, kus ainult kriminaalmenetlusega suudame panna inimesi seadust täitma ja kõiki välja pakutud piiranguid tuleb rakendada õigusriigile kohaselt. Samas fakt on see, et kui inimesel on raha osta lennukipiletid New Yorki või Maldiividele, siis on tal ka raha oma isikliku lapse toetamiseks ning seda kohustust peab ta täitma,“ märkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Nii ongi üheks võimalikuks meetmeks elatisvõlgniku reisidokumentide kehtivuse peatamine, millega sundida võlgnikku kohtutäituriga suhtlema.

Nii saaks kohtutäitur teada, mis takistab elatise tasumist ning ta saab suunata võlgnikku lapsele elatise maksmiseks näiteks maksegraafikut sõlmima.

Koostöös kohtutäiturite ja politseiga on võimalik ka elatisvõlgniku sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud vara kätte saada. Praktikas võib võlgnike sõidukite kättesaamine olla problemaatiline, sest selle reaalne asukoht on teadmata.

Seetõttu nähakse eelnõus politseile ette kohustus kontrollida muude tööülesannete käigus, kas sõidukile on liiklusregistris kohtutäituri poolt seatud käsutamise keelumärke, mille kohaselt tuleb sõiduk võlgnikult ära võtta ja kohtutäiturile üle anda.

Eelnõus kohustatakse võlgniku lepingupartnereid kontrollima isikut tuvastades (nt hasartmänguseadusest või rahapesu nõuetest tulenevalt), kas tegu on elatisvõlgnikuga ning kui on, teavitama võimalikult kiiresti kohtutäiturit, et kolmas isik peab võlgnikule maksma sularaha summas 5000 eurot või rohkem. Kohtutäituril on võimalik viie päeva jooksul teavituse saamisest arestida see nõue elatise katteks.