Reisijadrooni tootja loodab kahe aasta jooksul kasumisse jõuda

Hiina EHang nimeline reisijadrooni tootja loodab kahe aasta jooksul jõuda kasumisse, ütles ettevõtte juhatuse esimees ja kaasasutaja Derrick Xiong CNBCile.

Kompanii sai üleilmse tähelepanu osaliseks kui näitas mullu Las Vegases tarbeelektroonika messil oma inimest kandvat drooni.

Elektrijõudu kasutav droonimudel EHang 184 suudab vedada kuni sada kilo 25 minutit. Lennuvahendi keskmine kiirus on 60 kilomeetrit tunnis ja see võib lennata kuni 500 meetri kõrgusel.

Sõjatööstuses alguse saanud droonide kasutus on laienenud. Väikesed droonid, millel on kaamera, on muutunud aina populaarsemaks aerofotograafia vahendiks.

Analüüsifirma Gartneri prognoosi kohaselt kasvab drooniturg 2020. aastaks enam kui 11,2 miljardi dollari suuruse käibega äriks.