Reisikorraldaja läheb börsile. Aktsiaid pakutakse ka Eestis

Balti juhtiv reisikorraldaja Novaturas plaanib viia aktsiad Varssavi ja Vilniuse börsidele.

Emissioon korraldatakse eeldatavasti Poolas, Leedus ja Eestis.

Pakkumises müüakse kuni pool ettevõtte aktsiatest, kusjuures müüvad praegused omanikud, kompanii ei kavatse lisaraha kaasata. Müüjate seas on mõned praegused ettevõtte aktsionärid, sealhulgas Polish Enterprise Fund VI kuuluv enamusosanik Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO). Praegu kuulub fondile 70,72 protsenti ettevõtte aktsiatest.

Kui ettevõtte aktsiate järele on suur nõudlus, võib CETO suurendada pakutavate aktsiate arvu CETO enda omandis olevate täiendavate aktsiate arvelt ulatuses, mis moodustab kuni 16% kõigist olemasolevatest aktsiatest. Kui uued investorid omandavad kõik pakutavad aktsiad, kuulub uutele investoritele esialgse kava kohaselt kuni 50% ja täiendavate aktsiate pakkumise korral kuni 66% ettevõtte aktsiatest.

Pakkumist korraldab PKO Banku Polskiego ning kaaskorraldajad on Trigon DM ja Swedbank.

„Novaturas on väga atraktiivse turismituru liider Balti riikides, olles tuntud oma kaubamärgi ning selge ja tõhusa ärimudeli poolest. Eesmärk on säilitada kõigil Baltimaade turgudel liidripositsioon ning arendada äri Valgevenes, mis on meie jaoks paljutõotav turg. Me ei oma hotelle, lennukeid, busse ega oma kavatsust neisse ka investeerida, sest meie arvamusel tagab põhitegevusele keskendumine kõrgema tulususe kui põhivarasse investeerimine. Eelistame jagada oma teenitud tulu osanikega. Kasvav nõudlus Novaturase korraldatud reisidele suurendab müüki, samaaegselt õnnestub meil säilitada kõrgeid kasumlikkuse näitajaid,” ütles Novaturase tegevjuht Linas Aldonis.

Novaturas grupp on nii müügikäibe kui ka reisijate arvu poolest Eesti, Läti ja Leedu reisikorraldajate turuliider. Kontserni organiseeritud tellimuslendude segmendi piirkondlik turuosa on 40%.

Kompanii läinud aasta käive oli 141,1 miljonit eurot. Mullu kasvas Novaturase puhaskasum 82 protsenti, 8,2 miljoni euroni.

Eestis ja Lätis kannab ettevõte nime Novatours. Ettevõte hakkas hiljuti müüma tooteid Valgevenes.