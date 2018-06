Reitinguagentuur kinnitas Eesti reitingu kõrgel tasemel

S&P ootab, et investeeringud kasvavad järgnevatel aastatel veidi enam kui 5 protsenti aastas. Eesti ettevõtetel on piisavalt vahendeid, et teha täiendavaid investeeringuid tootlikkuse kasvatamiseks, mis omakorda aitaksid kaasa majanduskasvule.

Eesti konkurentsivõimele ja pikaajalistele majandusarengutele on jätkuvalt piiranguks tööjõupuudus. See võib tähendada, et ka järgnevatel aastatel palgakasv ületab tootlikkuse kasvu. Halvimal juhul võib see viia ülekuumenemise ja teiste majanduslike tasakaalustamatusteni.

Eesti välisvõlg väheneb ja säästude tase on kogu majanduses kõrgel. Seega ootab agentuur investeeringute liikumist Eestist väljapoole, arvestades kodusel kapitaliturul piisavate investeerimisvõimaluste vähesust.