Reitinguagentuur: Taani riigi reiting on Danske Eesti afääri tõttu ohus

Danske Bank logo ja maja Foto: Priit Simson

Riikidele reintinguid andev Standard & Poor's andis Taani väljaannetele teada, et riigi reiting on veel siiani AAA, kuid tõi välja põhjused, miks see võiks allapoole kukkuda.