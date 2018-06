Reitinguagentuurid hoiatavad Eesti Energiat poolemiljardise tehingu tagajärjel halveneva finantsseisu eest

Eesti Energia ostab 4 Energia Foto: Ilmar Saabas

Kaks reitinguagentuuri, Moody's ja Standard and Poor's on andnud oma hinnangu ligi pool miljardit maksnud tehingule, millega Eesti Energia ostis Nelja Energia. Tehingu ülisuur summa, Eesti Energia niigi suur võlakoormus ja riigifirma tahtmatus jagada lähemaid selgitusi tehingu finantseerimise kohta on teinud agentuurid pehmelt öeldes ettevaatlikuks. Samas kiidavad mõlemad Eesti Energiat selle eest, et strateegilise sammuna lähenevad nad jõudsalt eesmärgile suurendada taastuvenergia osakaalu oma energiaportfellis.