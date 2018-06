REKONSTRUKTSIOON | Vaata, kuidas eile Volta kvartali suurpõlengu käigus sündmused arenesid

Eile Tallinnas Tööstuse tänaval süttinud ehitusjärgus luksuskorteritega elumaja kustutustööd võtsid aega mitu tundi. Tuli levis väga kiiresti, kuna süttinud oli tõrv, mis mööda hoonet voolas.

Ehituse lõppfaasis hoone põlemine on projektile suureks hoobiks, sest juba suvel pidid esimesed elanikud majja sisse kolima. Kuigi sisse kolimine lükkub nüüd edasi, on arendaja sõnul on hoone taastatav, sest põlesid kaks ülemist korrust.

Kliki graafikule, et näha, mis täpsemalt juhtus.

Tallinnas Tööstuse tänaval süttis eile õhtul valmimisjärgus viiekorruseline eksklusiivne korterelamu, kuhu juba sel suvel võinuks sisse kolida esimesed elanikud.

Endoveri arendatav Volta Loftide nimeline maja on endine masinatehas, mille arendaja on plaaninud ümber ehitada 73 korteriga kõrgete lagedega kortermajaks. Endover Kinnisvara tegevjuht Oliver Makko on hinnanud ümberehituse hinnaks 7 miljonit eurot. Hoone ehitaja on Metropoli Ehitus, mis kuulub samuti Endoveri kontserni ja mille omanikuks on Endo Tõnuver.

Endoveri juhatuse liige Oliver Makko kinnitab, et ükski investor ei pea oma investeeringu pärast muretsema. Eile põlenud hoone tegelikud kahjustused on väidetavalt väiksemad kui esialgu tundus ning arendajal olla plaan olukorra lahendamiseks.