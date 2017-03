Rekordid purunevad: kui palju teenib veebis maailma edukaim räppar?

Drake on muusikamaailmas täna kuum nimi. Tal tundub kõik õnnestuvat. Oma hiljutise kaua oodatud albumiga purustas ta erinevates muusika-striimimise keskkondades rekordeid. Kui palju see aga krõbisevat ehk raha sisse toob?

Celebrity Networth kirjutab, et Drake'i uus album More Life on purustanud väga mitmeid rekordeid. Apple Musicus tegi see rekordi 18. märtsil, kui seda striimiti 24 tunni jooksul 89,9 miljonit korda.

30-aastase muusiku album tegi rekordi ka Spotifys, kus seda striimiti esimesel päeval 61,3 miljonit korda. Enne kuulus rekord Ed Sheeranile.

Selle tulemusega tõusis ta ka Spotify ajaloo enim striimitud artistiks, ületades 10 miljardi piiri. Kui palju ta sellega teeninud on? Spotify maksab artistile 0,006 dollarit ühe striimimise eest. Drake on niisiis teeninud 60 miljonit dollarit. Kes ütleb, et muusikud ei teeni veebis raha?